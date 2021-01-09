На Вантовом мосту образовалась крупная пробка после ДТП с каршерингом

В Петербурге после Вантового моста произошла авария с участием каршерингового автомобиля. На участке собралась крупная пробка.

Машины столкнулись в субботу, 9 января, на внешней стороне КАД. Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что первый автомобиль пострадал достаточно сильно, дорога усыпана осколками. Видно, что транспорт перекрыл одну полосу трассы, из-за этого на участке образовался затор.

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