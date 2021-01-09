Пьяный мигрант угнал автомобиль такси и попал на нем в ДТП на Суздальском

Пьяный мигрант угнал автомобиль такси и попал на нем в ДТП на Суздальском
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге полицейские задержали пьяного пассажира такси. Мужчина угнал автомобиль и устроил ДТП на Суздальском проспекте.

Инцидент произошел в пятницу, 8 января. В 23:26 в отдел полиции обратился таксист, сообщив о том, что час назад на перекрестке Суздальского и Гражданского проспектов пьяный пассажир сел за руль автомобиля Hyundai и уехал.

Как сообщили 78.ru, заявителю удалось самостоятельно поймать угонщика у дома № 109 по Суздальскому проспекту. Полицейские оперативно прибыли к месту происшествия.

На месте задержали 50-летнего уроженца Узбекистана, временно зарегистрированного на улице Оптиков. В Петербурге он находится по трудовому патенту.

Машину вернули таксисту, а злоумышленника в сопровождении доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Богатырском проспекте пьяный «Дед Мороз» угнал «Ладу Ларгус».

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