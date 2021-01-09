Басилашвили выписали из петербургской больницы после лечения COVID-19

Басилашвили выписали из петербургской больницы после лечения COVID-19
Басилашвили является почетным гражданином Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.

Известного российского и советского актера Олега Басилашвили, госпитализированного с COVID-19, выписали из петербургской больницы.

Об этом стало известно в субботу, 9 января. Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные Большого драматического театра имени Товстоногова, 86-летний артист продолжит лечение в домашних условиях.

Также в БДТ заявили, что состояние Алисы Фрейндлих, которую также ранее госпитализировали с COVID-19, остается стабильным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 4 января, стало известно об экстренной госпитализации Олега Басилашвили. Коронавирус выявили также у жены и дочери актера.

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Басилашвили выписали из петербургской больницы после лечения COVID-19
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