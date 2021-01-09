Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в московскую клинику. Она сдала положительный тест на выявление коронавируса.

Об этом стало известно в субботу, 9 января. Медики приняли решение о помещении актрисы в больницу в связи с ухудшением состояния.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора театра «Современник» Игоря Попова, в настоящее время самочувствие у Ахеджаковой хорошее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Олега Басилашвили выписали из петербургской больницы после лечения COVID-19.