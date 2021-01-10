В Порхово под утро загорелся горел частный дом

В Порхово под утро загорелся горел частный дом
Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Под утро 10 января в Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар. На Ямбургском шоссе в Порхово загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 4:31. В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. Частный дом горел на площади 80 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар потушили примерно за 1,5 часа. Справиться с огнем удалось в 6:00. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове спасатели ликвидировали серьезный пожар. В здании проводили перелив дизельного топлива

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