В России с 2021 года сокращается ассортимент новых автомобилей

Эксперты рассказали, какие автомобили с 2021 года перестанут поставлять на российский рынок транспорта. Список включает в себя девять крупных брендов.

В частности, уже сейчас практически не найти на российских дорогах машины марки SsangYong. Поставки китайских производителей Lifan и Zotye, весьма вероятно, прекратятся из-за бедственного положения компании, как и в случае с SsangYong. Кроме того, не планирует оставаться на отечественном рынке Honda Motor — правда, только с 2022 года.

В списке покидающих Россию автомобильных брендов также есть Datsun. Кроме того, Mazda прекратит поставки хэтчбек и седана 3-й серии, а Renault откажется от моделей Dokker и Koleos, передают эксперты «Газеты.ru». В свою очередь, закрепиться на рынке в сложившейся ситуации могут такие производители, как Geely, Haval, Chery, Changan и JAC.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие автомобили чаще всего арендуют путешественники.