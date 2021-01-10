В России с 2021 года сокращается ассортимент новых автомобилей

В России с 2021 года сокращается ассортимент новых автомобилей
Lifan входит в число брендов, которые станет труднее найти на российских дорогах. Фото: lifan-car.ru

Эксперты рассказали, какие автомобили с 2021 года перестанут поставлять на российский рынок транспорта. Список включает в себя девять крупных брендов.

В частности, уже сейчас практически не найти на российских дорогах машины марки SsangYong. Поставки китайских производителей Lifan и Zotye, весьма вероятно, прекратятся из-за бедственного положения компании, как и в случае с SsangYong. Кроме того, не планирует оставаться на отечественном рынке Honda Motor — правда, только с 2022 года.

В списке покидающих Россию автомобильных брендов также есть Datsun. Кроме того, Mazda прекратит поставки хэтчбек и седана 3-й серии, а Renault откажется от моделей Dokker и Koleos, передают эксперты «Газеты.ru». В свою очередь, закрепиться на рынке в сложившейся ситуации могут такие производители, как Geely, Haval, Chery, Changan и JAC.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие автомобили чаще всего арендуют путешественники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автомобили авторынок Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на карантине остаются 1201 человек
В США мужчина захватил заложника. Есть погибшие
Россиян предупреждают о стремительном подорожании авиабилетов
В доме на проспекте Маршала Жукова произошел пожар
На острове Ява произошел сход оползня, погибли минимум 11 человек
В России с 2021 года сокращается ассортимент новых автомобилей
Стало известно о состоянии подростка попавшего под лавину в Норильске
Автомобилистам рассказали об ошибке, которая может привести к взрыву машины