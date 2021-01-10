Спасатели эвакуировали 12 человек из-за пожара в доме на проспекте Маршала Жукова

В Кировском районе Петербурга утром 10 января произошел пожар. Спасатели эвакуировали 12 человек из дома №22 на проспекте Маршала Жукова.
Пожару присвоили №1. В коммунальной квартире происходило горение на площади 40 квадратных метров. Кроме того, сообщается о сильном задымлении.
Из горящей квартиры эвакуировали женщину и ребенка.
В ликвидации пожара участвовали 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Обстановка в коммунальной квартире горела на площади 40 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 9:13.
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