Спасатели эвакуировали 12 человек из-за пожара в доме на проспекте Маршала Жукова

Спасатели эвакуировали 12 человек из-за пожара в доме на проспекте Маршала Жукова
Пожар потушен. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга утром 10 января произошел пожар. Спасатели эвакуировали 12 человек из дома №22 на проспекте Маршала Жукова.

Пожару присвоили №1. В коммунальной квартире происходило горение на площади 40 квадратных метров. Кроме того, сообщается о сильном задымлении.

Из горящей квартиры эвакуировали женщину и ребенка.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Обстановка в коммунальной квартире горела на площади 40 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 9:13.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.

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