Эксперт рассказал, как избавиться от назойливой телефонной рекламы

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов объяснил, как можно избавиться от раздражающей телефонной рекламы банковских, медицинских и других услуг.

Сегодня россиянам часто поступают звонки с незнакомых номеров, при ответе на которые консультант или даже просто автоматизированная система предлагают услуги по кредитованию, стоматологии и многим другим направлениям. Такую рекламу, по словам специалиста, можно «отключить» только при помощи блокировки номеров, передает радио Sputnik.

Стоит использовать функцию «черного списка», встроенную в смартфон, — как правило, туда можно внести и телефонные номера, и адреса электронной почты. Сейчас это единственный технический способ защиты, однако вскоре от такой рекламы, возможно, разрешат отказываться юридически — соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме.

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