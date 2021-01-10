Авиарейс Минводы – Сургут задержали на 14 часов из-за птицы

В итоге самолет прибыл в место назначения без проблем. Фото: pixabay

В итоге самолет прибыл в место назначения без проблем. Фото: pixabay

Птица попала в один из отсеков самолета.

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, который должен был улететь из Минеральных вод в Сургут, задержали на 14 часов. Причиной стала техническая проверка попадания птицы в лайнер. Об этом сообщает ТАСС.

Борт должен был вылететь 9 января в 10 утра, а в итоге покинул пункт отправления 10 января в 0:37. По предварительным данным, птица попала в один из отсеков самолета во время выполнения предыдущего рейса.

Всем пассажирам задержанного рейса выделили горячее питание и места в гостинице. В итоге полет прошел нормально и прибыл в Минеральные воды штатно.

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