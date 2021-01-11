В Приозерске спасатели тушили нежилое помещение

Под утро 11 января в Приозерске (Ленобласть) на Ленинградской улице загорелось нежилое помещение. Сообщение о пожаре поступило в 5:35.

В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей и две единицы спецтехники.

Нежилое помещение горело на общей площади 24 квадратных метра. Справиться с огнем удалось к 6:15. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кудрово на жителей и машины скинули пакеты с кипятком. Очевидцы пытались обратиться с данным инцидентом в полицию.