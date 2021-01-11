В Колпино мужчина изнасиловал знакомую угрожая ножницами

В Колпино мужчина изнасиловал знакомую угрожая ножницами
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

В полицию обратилась жительница Колпино и рассказала о том, что в квартире на Пролетарской улице ее изнасиловал знакомый изнасиловал, угрожая ножницами.

Инцидент произошел 10 января. Пострадавшая была доставлена в больницу с ушибом гортани и ссадинами. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1972 года рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга местная жительница вызвала такси, чтобы доехать до дома, но стала жертвой насильника. В отдел полиции обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что ее изнасиловал водитель на заднем сиденье такси.

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