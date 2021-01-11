Управляющий бара на Королева подозревается в изнасиловании посетительницы

В Приморском районе Петербурга местная жительница обвинила владельца бара «Кстати! Бар!» в совершении насильственных действий сексуального характера.

В воскресенье, 10 января, в отдел полиции обратилась 20-летняя жительница, проживающая в одном из домов на Серебристом бульваре. Она рассказала, что около 6 утра в помещении бара, расположенного в доме №39 по проспекту Королева, владелец заведения ее изнасиловал.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в этот же день стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 37-летний управляющий бара.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга обвинила мужа в изнасиловании ее дочери.