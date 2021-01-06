Жительница Петербурга обвинила мужа в изнасиловании её дочери

Петербурженка обратилась в полицию и заявила, что муж изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемому 40 лет, он работает кладовщиком, школьнице 16 лет. По предварительной информации, насильственные действия сексуального характера по отношению к её дочери мужчина начал совершать ещё в 2018 году.

По словам заявительницы, произошёл 3 января в районе Шкиперского протока в автомобиле марки Mercedes.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в поселке Янино сотрудники полиции задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка. Мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления.