Восьмилетняя петербурженка захлебнулась в ванной

В Кировском районе Петербурга скончалась восьмилетняя девочка. Школьница купалась в ванной и захлебнулась.

Трагический инцидент произошел в одном из домов на Дачном проспекте. Вечером 10 января в отдел полиции обратилась мать девочки, обнаружившая тело ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, со слов родителя, школьница скончалась в квартире, когда принимала ванную.

Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Труп передан в морг для установления причины смерти.

Семья девочки благополучная, на учете не состоит. В квартире школьница проживала вместе с 32-летней матерью и 30-летним отчимом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мать обнаружила в ванной труп дочери.