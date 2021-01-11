Петербуржец получил пулю в глаз после просьбы закурить на Замшиной

В Калининском районе Петербурга местный житель схлопотал огнестрельное ранение от незнакомца, который попросил у него закурить.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в ночь на 9 января на улице Замшина. Потерпевший рассказал полиции, что был в гостях у друга, а когда вышел на улицу и находился у дома №27, к нему подошел неизвестный мужчина и попросил закурить. Сразу после просьбы незнакомец выстрелил ему в лицо и сбежал.

Петербуржец отметил, что конфликта между ними не было. Из ценного ничего не пропало. Он смог добраться до подруги на улице Подвойского, после чего обратился за медицинской помощью.

Врачи диагностировали огнестрельное ранение правой орбиты и контузию правого глазного яблока.

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