В квартире на Богатырском нашли обнаженный труп со следами крови

В квартире на Богатырском нашли обнаженный труп со следами крови
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смерти женщины.

Труп был обнаружен в квартире, на лице — следы крови.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 10 января в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №31 по Богатырскому проспекту найден труп женщины 1974 года рождения, которая была хозяйки квартиры.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщина вернулась домой и, когда попыталась пройти в ванную комнату, поняла, что дверь заперта изнутри. Когда дверь наконец удалось открыть, внутри обнаружилась мертвая девушка.

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приморский район происшествия труп


 

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