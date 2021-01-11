Российских водителей могут начать лишать прав за три нарушения ПДД в год

Документ, предложенный Минюстом и МВД, также уточняет наказание для водителей без полиса ОСАГО и обуславливает правила езды на электросамокатах. Фото: pixabay

Документ, предложенный Минюстом и МВД, также уточняет наказание для водителей без полиса ОСАГО и обуславливает правила езды на электросамокатах. Фото: pixabay

Министерство юстиции РФ совместно с МВД предлагают ужесточить наказние для злостных нарушителей правил дорожного движения в новом КоАП.

В частности, водителей, в течение года совершивших три грубых нарушения ПДД, — к примеру, выезд на встречную полосу или проезд на красный сигнал светофора, — могут лишить прав на срок до 1,5 лет. Комбинации нарушений и соответствующие санкции будут прописаны в кодексе.

За нахождение за рулем в пьяном виде и присутствии в салоне ребенка до 16 лет, у автомобилиста могут отобрать права на срок до трех лет либо оштрафовать на 50 тысяч рублей. На сегодняшний день, напомним, аналогичное нарушение карается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на два года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начнут аннулировать диагностические карты автомобилей, не прошедших техосмотр.