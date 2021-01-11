Забивший до смерти жену-инвалида житель Колпино сядет на 5 лет

В Колпинском районе суд вынес приговор в отношении Михаила Янченко, его признали виновным в избиении своей супруги, в результате чего она скончалась.
Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Установлено, что 12 июля 2019 года, находясь в квартире на Павловской улице, подсудимый выпил и избил свою супругу. Отмечается, что у потерпевшей была инвалидность третьей группы.
Спустя несколько месяцев, в октябре 2019 года, Янченко вновь избил супругу кулаками. На этот раз тяжелые травмы привели к смерти женщины.
Колпинский районный суд приговорил Янченко к лишению свободы сроком на 5 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избившим полицейских петербуржцам дали условные сроки.