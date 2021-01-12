На Большом проспекте ВО такси влетело «в лоб» троллейбусу

На Большом проспекте ВО такси влетело &#171;в лоб&#187; троллейбусу
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 12 января, в Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля сервиса «Яндекс-Такси» и троллейбуса.

Они не смогли поделить проезжую часть на перекрестке 9-й линии и Большого проспекта.

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении 8 и 9-й линий и Большого проспекта ВО.

«В 6:30 на перекрёстке 8,9 Линии и Большого проспекта ВО. Такси прилетело в лоб остановившемуся на остановке троллейбусу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Новорижском шоссе Красногорске. На трассе М-9 при повороте на деревню Глухов самосвал влетел в колонну грузовиков. По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление, в результате чего и произошло ДТП.

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