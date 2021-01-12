Адвокат историка Соколова подал апелляцию, чтобы смягчить наказание

Адвокат осужденного за убийство и незаконного хранение оружия экс-доцента СПбГУ Олега Соколова намерен смягчить назначенный приговор историку.

Об этом стало известно во вторник, 12 января. Адвокат Сергей Лукьянов сообщил ТАСС, что подал апелляцию на приговор Октябрьского районного суда Петербурга от 25 декабря. Защита историка просит смягчить наказание.

«Да, я подал жалобу на приговор. Просим смягчить наказание по обеим статьям», — заявил правозащитник.

Напомним, Олега Сокова приговорили к 12,5 годам лишения свободы за убийство и незаконное хранение оружия. Он был задержан 9 ноября 2019 года на набережной реки Мойки. Историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные человеческие руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семья убитой аспирантки историком Соколовым согласилась с решением судьи.