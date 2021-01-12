Следствие устанавливает обстоятельства гибели женщины и ребенка на пожаре в Невском районе

Следствие устанавливает обстоятельства гибели женщины и ребенка на пожаре в Невском районе
В машине «Скорой помощи» скончались 40-летняя местная жительница и ее 8-летняя дочь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Следствие проводит проверку после трагического пожара на улице Чудновского, в результате которого погибли женщина и ребенок.

Пожар произошел 12 января в квартире одного из домов по улице Чудновского. В машине «Скорой помощи» скончались 40-летняя местная жительница и ее 8-летняя дочь.

По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, а причиной смерти погибших является отравление угарным газом.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Невском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в жилом доме. Возгорание случилось на балконе в двухкомнатной квартире. На балконе горела обстановка на площади три квадратных метра. На ликвидацию огня спасателям потребовалось примерно полчаса, к 12:35 пламя потушили.

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