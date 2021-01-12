Пенсионер из Тихвина мог не только задушить знакомую, но и убить жену

Мужчину подозревают сразу в двух убийствах. Расследование дела продолжается.

В Ленинградской области 70-летний пенсионер обвиняется в убийстве двух женщин. Об этом сообщает ivbg.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

1 января в ванне квартиры в Тихвине нашли труп пожилой женщины. По предварительным данным, она не смогла вернуть долг своему знакомому. Тот разозлился и задушил пенсионерку бельевой веревкой. После этого злоумышленник мог инсценировать несчастный случай, но обман раскрылся.

В ходе расследования дело был проведен обыск в квартире подозреваемого. Там были найдены женские вещи. Мужчина заявил, что они принадлежат его супруге, которая давно пропала. При этом он не обращался по этому поводу в полицию и снимал пенсию с карточки женщины.

Пенсионер рассказал, что на самом деле она мертва. Он нашел ее бездыханное тело в августе 2020 года и побоялся, что в случившемся обвинят его. Тогда мужчина выкинул тело в реку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчину подозревают в попытке задушить своего ребенка.