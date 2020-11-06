В Ленобласти мужчину подозревают в попытке задушить своего ребенка

В Ленобласти мужчину подозревают в попытке задушить своего ребенка
Мальчик выжил. Фото: pixabay.com

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

В Ленинградской области задержали мужчину, которого обвиняют в попытке задушить своего годовалого сына. Об этом сообщили на сайте СУ СК РФ по региону.

Все случилось в День народного единства, 4 ноября. По предварительным данным, мужчина напился и попытался задушить собственного ребенка. К счастью, малыш выжил, так как агрессору помешала мать мальчика. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Подозреваемого в покушении на убийство малолетнего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кингисеппе задушили и добили ножом инвалида-колясочника. Рядом с телом полицейские насчитали более 20 окурков и один полиэтиленовый пакет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленинградская область ребенок убийство уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне смогут получить препарат от коронавируса бесплатно
Джонни Депп больше не сыграет в фильмах про «Пиратов Карибского моря»
Экс-тренер «Зенита» получил положительный результат теста на ...
Михаила Ефремова отправили в колонию
«СКА-Нева» победила «Ростов» в матче ВХЛ
В Москве из-за коронавируса скончались 77 пациентов
В Ленобласти мужчину подозревают в попытке задушить своего ребенка
Попова перечислила места, где чаще всего заражаются коронавирусом