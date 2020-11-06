В Ленобласти мужчину подозревают в попытке задушить своего ребенка

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

В Ленинградской области задержали мужчину, которого обвиняют в попытке задушить своего годовалого сына. Об этом сообщили на сайте СУ СК РФ по региону.

Все случилось в День народного единства, 4 ноября. По предварительным данным, мужчина напился и попытался задушить собственного ребенка. К счастью, малыш выжил, так как агрессору помешала мать мальчика. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Подозреваемого в покушении на убийство малолетнего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кингисеппе задушили и добили ножом инвалида-колясочника. Рядом с телом полицейские насчитали более 20 окурков и один полиэтиленовый пакет.