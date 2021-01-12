В Петербурге на 64% выросло число обратившихся за медпомощью горожан с COVID

В Северной столице количество обратившихся за помощью горожан с коронавирусом за неделю выросло на 64,4%.

Так, во вторник, 12 января, их количество составило 3609, а 5 января — 2195. При этом количество госпитализаций снизилось на 16 % — с 717 до 596.

Как сообщили в Межведомственном координационном совете по противодействию распространению Covid-19, также снизился ежедневный показатель выздоровевших от новой болезни горожан на 27,2% (с 1 729 до 1258 человек).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге снизилась на 10%.