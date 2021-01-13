Депутаты ЗакСа отказались рассматривать инициативу о кредитной амнистии

Заксобрание Петербурга пока не будет вносить в повестку дня федеральную инициативу о кредитной амнистии.

Депутат Андрей Анохин на заседании 13 января предлагал простить россиянам штраф и пени по потребительским займам, ограничить максимальный процент по кредитам. Также он предложил ужесточить миграционное законодательство.

Депутат ЗакСа от «Единой России» Денис Четырбок отметил, что документы не были предварительно рассмотрены советом законодателей, что является необходимым условием для продвижения федеральных инициатив.

Однако Анохин заявил, что руководители парламента игнорируют его инициативы. Он отметил, что свои предложения он направлял еще осенью. Однако ему не позволили договорить и отключили микрофон.

Инициативы Анохина поддержали лишь несколько человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Законодательного собрания должны соблюдать меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, подавая тем самым пример жителям Северной столицы. Такое заявление сделал депутат «Единой России» Андрей Анохин.