Таксистов предложили обязать размещать герб Петербурга на машинах

Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru
Вопрос рассматривался на заседании Заксобрания Петербурга. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

В ходе заседания Законодательного Собрания Петербурга было озвучено предложения обязать таксистов размещать официальных символов города на машинах.

Заседание петербургского парламента прошло в среду, 13 января. Депутаты предложили обязать такси, которые осуществляют перевозки на территории Санкт-Петербурга, размещать на автомобилях упрощенный герб города или логотип, утвержденный Смольным. По словам автора предложения, благодаря логотипу или гербу, петербургское такси отличалось бы от перевозчиков в других городах.

На такое предложение ответили, что, в соответствии с федеральным законом, размещение логотипа Петербурга на такси индивидуального пользования не будет законным.

Также на заседании было отмечено, что текущее законодательство не позволяет петербуржцам использовать городскую символику на любых мероприятиях и для любых целей. Депутат Денис Четырбок отметил, что подготовит инициативу о либерализации символики города жителями и гостями Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парковку на Маршала Жукова могут оставить петербуржцам по инициативе депутатов.

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