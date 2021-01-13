Парковку на Маршала Жукова могут оставить петербуржцам по инициативе депутатов

Петербургский парламент утвердил запрос депутатов ЗакСобрания относительно автомобильной парковки на проспекте Маршала Жукова в Кировском районе. Депутаты считают, что там собираются устроить парковку не для горожан, а для гаражного кооператива.

На протяжении многих лет петербуржцы бесплатно используют парковку на проспекте Маршала Жукова, дом 30, корпус 2. Не так давно стало известно, что городской комитет имущественных отношений заключил с гаражно-стояночным кооперативом договор аренды. Документ подразумевает, что парковкой смогут пользоваться не местные жители, а члены этой организации. Депутаты утверждают, что в квартале на Маршала Жукова и без того мало парковочных мест, а для новых парковок попросту нет места из-за плотной застройки.

Автор инициативы Денис Четырбок заявил, что эта проблема может стать новой городской реальностью, которая будет приносить пользу не жильцам, а гаражному кооперативу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге создадут две новые перехватывающие парковки в 2021 году.