В Петербурге создадут две новые перехватывающие парковки в 2021 году

Строительство начнется в этом году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Строительство начнется в этом году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице планируют построить две новые перехватывающие парковки. Они будут расположены у станции метро «Рыбацкое» и у ж/д станции Царское село.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга в субботу, 9 января. Автостоянки будут построены в рамках городской программы по созданию парковок, в том числе перехватывающих.

Таким образом, парковочные места будут расположены в Невском районе у станции метро «Рыбацкое» и в Пушкине у железнодорожного вокзала.

Площадь стоянки у станции метро «Рыбацкое» составит 6 тыс. 159 квадратных метров. Будет подготовлено 77 машино-мест.

Что касается Царского села, то там площадь парковки будет 2 тыс. 865 «квадратов» – это на 90 автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что новый дорожный знак появится на дорогах России в марте.