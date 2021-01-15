Стало известно, когда в Петербурге снимут ковид-ограничения

Власти Петербурга могут снять коронавирусные ограничения лишь при условии, если будет наблюдаться стойкая тенденция к снижению числа заболевших на протяжении месяца.

По данным Роспотребнадзоа, петербургское ведомство не видит оснований для снятия ограничений в городе. Специалисты отметили, что о послаблениях в ближайшее время пока речи не идет.

При этом губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что после новогодних праздников может случиться рост заболеваемости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга рассказали об ощущениях после прививки от коронавируса. Наиболее распространенные последствия прививки: слабость, ломота в мышцах, головная боль и боль в месте укола, в редких случаях повышение температуры.