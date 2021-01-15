Новым главой Ломоносовского района назначили Алексея Кондрашова

В Ломоносовском районе назначен новый глава администрации. Соответствующую должность занял Алексей Кондрашов.

В четверг, 14 января, его кандидатуру поддержал совет депутатов. К своим обязанностям он приступит 18 января 2021 года.

Алексей Олегович Кондрашов работал в контрольно-счетной палате, управлении юстиции, дорожном комитете 47 региона, занимал пост замглавы администрации Невского района Петербурга и пост главы администрации Кировского района Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о появлении в Ломоносовском районе нового Дома культуры. Сдача объекта планируется в 2021 году.