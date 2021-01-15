В России на 50-70% подорожали поездки на такси

Согласно данным Bank of America (BofA), за декабрь прошедшего года средняя стоимость поездок у таких крупных онлайн-агрегаторов, как «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» выросла на 50-70%.

По мнению аналитиков, столь существенный рост цен обусловлен восстановлением рынка. Количество поездок заметно выросло по сравнению с весенне-летним периодом, когда большинство россиян работали в дистанционном формате. Эксперты обосновывают свои выводы статистикой стоимости поездок в разное время четырех дней недели в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Воронеже и Ярославле, передает «Коммерсантъ».

Также специалисты предполагают, что повышенный спрос на услуги такси в декабре спровоцирован сезонностью. К концу году необходимость в срочных поездках, как правило, возрастает у многих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение 2021 года мобильные операторы, скорее всего, поднимут цены на сотовую связь на 15-16%.