Спасатели больше часа тушили полыхающий дом в поселке Мичуринское

Спасатели больше часа тушили полыхающий дом в поселке Мичуринское
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приозерском районе Ленинградской области загорелся садовый дом с хозяйственной постройкой.

Возгорание случилось около четырех утра в субботу, 16 января, на Садовой улице поселка Мичуринское. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 3:54, после чего к месту происшествия были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, общая площадь территории вместе с постройкой составила 116 кв. метров. На ликвидацию пожара ушло больше часа.

Справиться с пламенем удалось к 5:13. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в жилом доме на Тихорецком проспекте вспыхнула «двушка».

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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