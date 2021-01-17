Во Фрунзенском районе мужчина чуть не зарезал соседа по комнате в хостеле

В Петербурге полиция задержала мужчину, который нанес ножевое ранение соседу по комнате в хостеле.

Инцидент произошел 16 января. В полицию поступило сообщение, о что в хостеле , расположенном по улице Тамбовской, мужчина получил ножевое ранение. На вид ему 30 лет. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Мужчину с колото-резанной раной в шоковом состоянии увезли в больницу. На месте происшествия задержали мужчину 1983 года рождения, который в результате внезапно возникшей ссоры, нанес ножевое ранение соседу по комнате хостела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажир петербургского метро едва не стал жертвой нападения девушки и молодого парня, которые угрожали ему ножом.