Задержан мигрант, похитивший у студентки смартфон почти за 100 тысяч

Задержан мигрант, похитивший у студентки смартфон почти за 100 тысяч
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже смартфона у студентки.

Преступный инцидент произошел у дома №25 по Невскому проспекту. Жертвой злоумышленника стала 21-летняя студентка. Неизвестный вытащил из кармана ее шубы гаджет за 95 300 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, вечером субботы, 16 января, у дома 4 по проспекту Косыгина был задержан 23-летний гражданин одного из сопредельных государств.

Похищенное было изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Есенина мужчина украл у пенсионерки банковскую карту и списал с нее 390 тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание кража новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 28 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус
Машина такси вылетела на встречу после ДТП на Науки
В Петербурге две женщины оказались на скамье подсудимых за незаконную ...
В Сертолово задержали подростка, угнавшего УАЗ
У дома на проспекте Народного Ополчения заметили скорую и пожарных
Задержан мигрант, похитивший у студентки смартфон почти за 100 тысяч
В Петербурге три брата угнали иномарку почти за 2 млн рублей
Задержан петербуржец, разъезжающий на каршеринге под чужим аккаунтом