Задержан мигрант, похитивший у студентки смартфон почти за 100 тысяч

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже смартфона у студентки.

Преступный инцидент произошел у дома №25 по Невскому проспекту. Жертвой злоумышленника стала 21-летняя студентка. Неизвестный вытащил из кармана ее шубы гаджет за 95 300 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, вечером субботы, 16 января, у дома 4 по проспекту Косыгина был задержан 23-летний гражданин одного из сопредельных государств.

Похищенное было изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Есенина мужчина украл у пенсионерки банковскую карту и списал с нее 390 тысяч рублей.