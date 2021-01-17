Утренний пожар в квартире на Народного Ополчения тушили 15 спасателей

Утренний пожар в квартире на Народного Ополчения тушили 15 спасателей
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели боролись с пламенем почти час.

Возгорание случилось сегодня, 17 января, у дома №237 на проспекте Народного Ополчения. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарной части в 7:27. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пламя объяло обстановку в однокомнатной квартире на площади 15 кв. метров. Из окон комнаты повалил густой дым.

Спасатели полностью потушили огонь к 8:08. Причину возгорания устанавливают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у дома на Народного Ополчения, где произошел пожар, прохожие заметили машину скорой помощи.

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