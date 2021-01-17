В Китае коронавирус обнаружили в партии мороженого

В Китае коронавирус обнаружили в партии мороженого
Мороженое китайского производителя сделано из сухого молока и сыворотки. Фото: Pixabay

Около пяти тысяч упаковок мороженого с украинскими ингредиентами оказались заражены коронавирусом в Китае.

Мороженое китайского производителя сделано из сухого молока из Новой Зеландии и сыворотки с Украины. Из-за обнаружения COVID-19 всю партию продукта в 5 тыс. штук отправили на дополнительное эпидемиологическое исследование.

Как сообщили на сайте Sky News, всех причастных к изготовлению сладости поместили на карантин, а также обязали сдать тесты на коронавирус.

Специалисты предполагают, что инфекция могла попасть в мороженое по вине инфицированного работника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Мясников рассказал о фатальной ошибке при лечении COVID на дому.

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