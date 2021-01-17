У 13 жителей Израиля начался лицевой паралич после вакцинации Pfizer

У 13 жителей Израиля начался лицевой паралич после вакцинации Pfizer
Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Паралич лицевого нерва произошел у 13 жителей Израиля после вакцинации от COVID-19 препаратом компаний Pfizer.

По словам врачей, такой побочный эффект встречается даже чаще. Один из вакцинированных рассказал, что ходил с лицевым параличом не меньше 28 часов. После этого он задумался, будет ли делать вторую прививку.

Как сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на Минздрав страны, несмотря на такой эффект, ведомство порекомендовало ввести данным пациентам вторую дозу указанного препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бразильское агентство не разрешило использовать вакцину «Спутник V».

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