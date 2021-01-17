Бразильское агентство не разрешило использовать вакцину «Спутник V»

Бразильское агентство не разрешило использовать вакцину &#171;Спутник V&#187;
Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Бразильское агентство по санитарному надзору не разрешило использовать препарат «Спутник V».

Соответствующее обращение было направлено РФПИ и компанией Uniao Quimica. В Anvisa заявили, что запрос «не удовлетворяет минимальным критериям». Все документы были возвращены в лабораторию Uniao Quimica.

Как сообщил ТАСС, компании, направившей его, отказано в проведении третьего этапа клинических исследований препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бразильская фармкомпания попросила разрешение на срочное использование «Спутника V». Речь идет об использовании 10 млн доз отечественного препарата.

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