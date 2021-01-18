Окунание в иордань и всеобщая вакцинация: главные события грядущей недели в Петербурге

Началась вторая после новогодних праздников рабочая неделя в Петербурге. Gazeta.SPb рассказывает, что она сулит горожанам.

В понедельник, 18 января, в России начинается всеобщая добровольная вакцинация от коронавируса, которую на прошлой неделе анонсировал президент Владимир Путин. На совещании с правительством он поручил подготовить соответствующую инфраструктуру. Уже выпущено более полутора миллиона доз «Спутника V«. За 15 января, по данным петербургского комитета по здравоохранению, привили рекордное количество жителей — 1 987 человек. 883 пациентам прививку сделали вторично.

Кроме того, в районные поликлиники поступили 20 600 польсоксиметров, которые будут выдавать петербуржцам с подтвержденным диагнозом Covid-19 совершенно бесплатно. Но после выздоровления прибор нужно будет сдать обратно.

В этот же день Петербург отмечает 78-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. В городе проходят торжественно-траурные мероприятия.

Кроме того, 18 января Молодежному театру на Фонтанке исполняется 41 год. Зрителей приглашают на творческий вечер «Из прошлого в будущее». На Четвертой сцене учреждения культуры состоится презентация книги «Вертикаль Семена Спивака». По окончании встречи — вечер-импровизация «Это было недавно…». Напомним, петербургским театрам с 16 января разрешили заполнять залы не на 25%, а на 50%.

В этот же день в Ломоносове вырубят 33 дерева, пораженных ясеневой изумрудной узкотелой златкой. О том, что вредитель испортил такое количество растительности, специалисты садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству, по данным ведомства, совместно с учеными Лесотехнического университета и биологами других городов России узнали минувшей осенью.

На вторник, 19 января, придётся Крещение Господне. Чтобы горожане могли безопасно окунуться в ледяную воду, в Петербурге, по данным Смольного, оборудуют 20 купелей. За безопасностью на местах будут следить спасатели и медработники. Главная иордань по традиции расположится у Петропавловской крепости.

В этот же день в группе ВКонтакте Центра профориентации «ВЕКТОР» специалисты петербургского метрополитена расскажут горожанам, как работается машинистам электропоездов. Предприятие заняло второе место в номинации «Новичок в профессии» конкурса видеороликов фестиваля работающей молодежи «Верный ориентир».

В среду, 20 января, специалисты комитета по образованию в прямом эфире расскажут о ГИА в этом году. А пока продолжается сбор вопросов к городскому родительскому интернет-собранию. Для тех, кто не сможет подключиться к трансляции, позднее будет размещена видеозапись, а также отдельная публикация с ответами.