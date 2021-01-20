Три участка «Алмаз-Антея» проданы за 8 млрд рублей

Три участка «Алмаз-Антея» проданы за 8 млрд рублей
Все объекты выкуплены разными крупными девелоперами. Фото: wikimedia.org

Концерн «Алмаз-Антей» на торгах продал три участка в Петербурге под застройку. Девелоперы выкупили площадь за 8 млрд рублей.

Участки находятся на Обводном канале, Шкиперском протоке и Малом проспекте Петроградской стороны.

Все объекты выкуплены разными крупными девелоперами. Предприятия, освободившие площадь центральных районах, уже получили собственный комплекс зданий с новым оборудованием на основной площадке «Алмаз-Антея», сообщает АБН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Обуховский завод показывает гостям форума 3D-принтер «Гелиос», АО «КБСМ» представит на выставке высокотемпературную аддитивную установку «Ларец» — один из первых образцов диверсификации деятельности предприятия -, и концепцию железнодорожного гидравлического крана СМ-2000, способный поднимать грузы до 200 тонн.

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