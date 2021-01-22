Коронавирусом в мире заразились уже более 97 млн человек

Коронавирусом в мире заразились уже более 97 млн человек
Пока пандемия набирает обороты. Фото: pixabay.com

Коронавирус продолжает набирать обороты. За сутки в мире COVID-19 был выявлен у более чем 620 тыс. человек.

По данным SCMP на пятницу, 22 января, в мире новый вирус подхватили уже 97 219 403 человека, 60 329 79 пациентов смогли побороть заболевание. Коронавирус унес жизни 2 83 336 человек.

Лидирует в антирейтинге по числу инфицированных по-прежнему в США: 24 614 129 человек. На втором месте находится Индия (10 610 883), на третьем — Бразилия (8 697 368). На четвертом месте оказалась Россия ( 3 616 680).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал легкий способ снизить риск заражения коронавирусом.

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