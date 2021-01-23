Сотни нацгваредейцев подхватили коронавирус после беспорядков в Вашингтоне

Сотни нацгваредейцев подхватили коронавирус после беспорядков в Вашингтоне
Бойцы сдали положительные тесты на коронавирус. Фото: pixabay.com

Сотни бойцов Национальной гвардии Соединенных Штатов, направленные в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом.

В настоящее время профильный комитет сената ведет расследование, соблюдались ли меры безопасности по COVID бойцами. Есть подозрение, что расположение тысяч военных в гараже по окончании мероприятий в связи с инаугурацией президента Джо Байдена создало среди них особый риск заражения.

Как сообщило издание Politico, у большинства нацгвардейцев заболевание проходит бессимптомно. Но перед отъездом из Вашингтона всем военным придется сдать тест на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, 20 января, в Вашингтоне состоялась торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вашингтон нацгвардия пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Чили на дне рождения кошки 15 человек заразились коронавирусом
Два человека пострадали в ДТП в Гатчине
Сотни нацгваредейцев подхватили коронавирус после беспорядков в Вашингтоне
Названа болезнь пищевода, повышающая риск заражения коронавирусом
Жениха и его брата расстреляли на свадьбе в Новой Москве
Волочкова показала кольцо за 57 млн от тайного возлюбленного
Пулково 23 января работает без отмен и задержек
Часть города в Турции снесут ради привлечения туристов