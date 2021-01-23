Сотни нацгваредейцев подхватили коронавирус после беспорядков в Вашингтоне

Сотни бойцов Национальной гвардии Соединенных Штатов, направленные в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом.

В настоящее время профильный комитет сената ведет расследование, соблюдались ли меры безопасности по COVID бойцами. Есть подозрение, что расположение тысяч военных в гараже по окончании мероприятий в связи с инаугурацией президента Джо Байдена создало среди них особый риск заражения.

Как сообщило издание Politico, у большинства нацгвардейцев заболевание проходит бессимптомно. Но перед отъездом из Вашингтона всем военным придется сдать тест на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, 20 января, в Вашингтоне состоялась торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.