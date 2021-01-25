«Рано или поздно все становится несмешным»: знаменитостей поразили новости о смерти комика Шаляпина

В ночь на понедельник, 25 января в Москве нашли тело 42-летнего российского комика Александра Шаляпина. Новости о смерти юмориста поразили его коллег. Впрочем, для многих не секретом было то, что комик страдал от алкоголизма и депрессии.

Гибели стендапера сообщение в Instagram посвятил петербургский комик и резидент Comedy Club Илья Соболев. Он призвал подписчиков беречь себя и бороться за свою жизнь.

«Не опускайте рук. Если нужна помощь, не бойтесь ее просить. Саня, ты был классным комиком», — написал он.

Новости прокомментировал и юморист стендап-комик Денис Косяков. По его словам, таков путь стендап-комика.

«Рано или поздно для тебя все становится несмешным», — заметил он, общаясь со СМИ.

Актриса театра и кино Екатерина Волкова предположила, что депрессию Шаляпина усугубила коронавирусная инфекция, локдаун и отсутствие работы.

Другой его знакомый, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Третьяков сообщил Пятому каналу о том, что в последний раз видел Шаляпина около года назад – тот неожиданно пропал с экранов.

Вдова комика, которая и нашла тело Шаляпина, сообщила, что в течение 20 лет ее муж страдал от алкоголизма. При этом семь лет он лечился в клинике в Белгороде. Несколько дней назад у супругов произошел «серьезный разговор», и она решила уехать на дачу.

Информацию о зависимости подтвердила и директор Шаляпина Мария Малякина. Она уточнила, что в Москву он после реабилитации вернулся только в январе. При этом у него были запланированы концерты на февраль.

Отметим, что Александр Шаляпин успел сняться в более чем в 50 фильмах. Среди них – «Бумер-2», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин» и другие. Он выступал в жанре в стендап-камеди и был участником Stand Up Show.