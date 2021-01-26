Сосед погибшего стендап-комика Шаляпина рассказал подробности трагедии

Сосед стендап-комика Александра Шаляпина рассказал подробности трагедии.

Мужчина вспомнил, что ночью услышал крик жены актера.

«У девушки в глазах был панический страх, она стояла „зеленая“, в шоковом состоянии», — рассказал он телеканалу «360».

Он отметил, что погибший якобы мог злоупотреблять спиртными напитками.

«У него были с алкоголем проблемы, периодически видел его с отекшим лицом», — рассказал мужчина.

Напомним, стендап-комик и актер Александр Шаляпин умер в столице. Ему был 41 год. Об этом стало известно в понедельник, 25 января. Его супруга нашла его тело и вызвала бригаду скорой помощи. По словам директора комика Марии Малякиной, в последнее время Шаляпин страдал от депрессии.

Шаляпин был участником Stand Up Show на ТНТ. В прошлом выступал в команде КВН, а также участвовал в шоу пародий «Большая разница» на Первом канале.

За свою актерскую карьеру он успел сняться в более 50 фильмах и сериалах, в том числе «Бумер-2», «Мужские каникулы», «Глухарь-2», «Карпов», «Бессонница» и многих других.