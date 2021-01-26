Соловьев назвал удар петербурженке в живот на несогласованной акции «отталкиванием ногой»

Соловьев назвал удар петербурженке в живот на несогласованной акции «отталкиванием ногой»
Прохожие бросились оказывать помощь женщине. Фото: ВКонтакте/ Неизданное | Санкт-Петербург

Телеведущий Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» прокомментировал инцидент с петербурженкой Маргаритой Юдиной, которую во время несогласованного митинга ударил в живот ОМОНовец.

Он заявил, что это является «хорошо подготовленной провокацией».

По словам Соловьева, женщину не ударили, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот».

«Она поворачивается к оператору и дальше начинает движение навстречу полицейским и преграждает им путь <…> К этой гражданочке и к оператору, который снимал, все больше и больше вопросов, так же как и к тем, которые позволяют себе всякое», — высказал свое мнение по этому поводу известный телеведущий.

Напомним, в субботу, 23 января, несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли во многих городах России. В общей сложности, задержаны свыше 2,5 тысяч участников митинга, из них порядка 300 — несовершеннолетние. Сотрудник ОМОНа во время задержания одного из участников несанкционированного митинга в Петербурге ударил ногой в живот женщину. В результате пострадавшая отлетела на асфальт и ударилась головой, после чего попала в реанимацию. Ее уже выписали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время несогласованной акции в Петербурге женщина вышла навстречу ОМОНавцам, видимо, собираясь что-то спросить, но один из людей в форме оттолкнул её, пнув ногой в живот. В результате пострадавшая отлетела на асфальт и ударилась головой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир соловьев митинг удар в живот


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Славы восстановили движение после обрыва проводов
Соловьев назвал удар петербурженке в живот на несогласованной акции ...
Около 113 млрд рублей потратил Петербург на борьбу с коронавирусом в 2020 году
В Петербурге нашли ДНК курицы, камедь и коллаген в магазинных сосисках
Валентин Заставленко, Springald: освоение «серого пояса» требует ...
Харлашкин вошел в новый совет директоров «Метростроя»
В Смольном наградили бывшего вице-губернатора Кириллова за заслуги перед ...
В поликлинике МВД на Малой Морской проходят обыски