Иран зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Страна планирует закупить препарат, а затем наладить его производство.

Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в стране зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Об этом сегодня, 26 января, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что препарат полностью удовлетворил санитарные власти страны и в скором времени Иран готов закупить вакцину. Также в государстве планируют наладить производство «Спутник V» при участии «соответствующих институтов в России и Иране».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину совсем скоро зарегистрируют в более чем двух с половиной десятков стран. Известно, что в Иране зарегистрировано 1,4 миллиона случаев заражения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Индии собираются зарегистрировать вакцину «Спутник V». Российский препарат будут производить на территории страны.