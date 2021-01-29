Больше пунктов вакцинации и консультации врачей-волонтеров: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Под эгидой Фонда медицинских решений "Не напрасно!" в период пандемии коронавируса появился справочный сервис "Просто спросить о Covid-19". Фото: Gazeta.SPb

Под эгидой Фонда медицинских решений "Не напрасно!" в период пандемии коронавируса появился справочный сервис "Просто спросить о Covid-19". Фото: Gazeta.SPb

В городе стало больше мест, где можно сделать прививку от коронавируса, Мариинская больница постепенно возвращается к штатному режиму работы, для тех, у кого еще остались вопросы относительно инфекции, работает специальный онлайн-сервис, а действие антиковидных ограничений подходит к концу: Gazeta.SPb рассказывает о ситуации по Covid-19 в Петербурге.

Статистика

За последние сутки коронавирусом в Петербурге заразились 2 284 человека. 3 628 выздоровело, 51 умер. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 329 444 горожанина.

Отметим, что число больных Covid-19 в Северной столице продолжает расти третий день подряд. Это заметили специалисты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что в конце января наш город выйдет на плато по заболеваемости Covid-19. Вторая волна пришла в Петербург в октябре прошлого года. Тогда доля выявленных случаев заражения из числа проверенных составляла 1,96%. Спустя месяц этот показатель поднялся до 6,11%, в декабре он достиг 10,6%, а сегодня составляет 13,22%.

Пункты вакцинации

В городе увеличилось количество пунктов вакцинации от коронавируса. Теперь их 88. В скором времени появится еще один — самый крупный, который расположится в «Ленэкспо», в павильонах, где не было «ковидных» пациентов. Сделать прививки там смогут сотрудники предприятий.

Стационары

Мариинская больница — один из главных стационаров для ковид-положительных пациентов — постепенно сокращает число «коронавирусных» коек. Из медучреждения выписывают больных и перестают принимать новых, возвращаясь к работе в штатном режиме. Перед этим все здания тщательно продезинфицируют. Обычно этот процесс длится до двух недель. К прежнему графику Мариинская больница начнет возвращаться в начале февраля. При этом один корпус оставят для пациентов с Covid-19 — там разместят 80 обычных и 12 реанимационных коек.

Консультации

Отметим, что под эгидой Фонда медицинских решений «Не напрасно!» в период пандемии коронавируса появился справочный сервис «Просто спросить о Covid-19». Врачи-волонтеры самых разных специальностей готовы ответить на вопросы горожан.

Ограничения

Действие редакции «коронавирусного» 121-го постановления правительства Петербурга подходит к концу. В городе ждут послабления ограничений. Напомним, что до 31 января заведения общепита должны работать до 23:00. Фуд-корты в ТЦ пока остаются закрытыми. Залы театров заполняются лишь наполовину, кинотеатров — на четверть. При этом вузам с 8 февраля разрешили вернуться к очному обучению. Об этом объявило Минобрнауки. Однако губернатор Александр Беглов считает, что расслабляться пока рано.