Арестованный чеченец после акции рассказал о драке с силовиками

Чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев, вступивший в драку с сотрудниками ОМОН на незаконной акции, рассказал о своих действиях.

Об этом стало известно в пятницу, 29 января. Задержанный рассказал подробности случившегося в беседе с изданием «Московский комсомолец».

По словам арестованного, он не хотел травмировать кого-то на незаконном митинге.

«Я увидел, что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался. Вину свою признал частично, потому что мне тогда все казалось по-другому», – заявил Сайд-Мухаммад Джумаев.

Кроме этого, представителям наблюдательной комиссии он рассказал, что является студентом второго курса иностранных языков и регионоведения МГУ. Также он попросил передать его матери, чтобы она принесла ему книгу Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».

Отметим, что суд арестовал Джумаева 28 января. Он пробудит под стражей два месяца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что в Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на ОМОНовцев.