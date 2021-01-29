В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на ОМОНовцев

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на ОМОНовцев
Мужчину арестовали до 22 марта. Фото: Pixabay

Гражданин будет находиться под стражей до 22 марта.

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в нападении на ОМОНовцев во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, состоявшейся 23 января. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Гражданина подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. По предварительным данным, он несколько рак толкнул одного сотрудника ОМОН ГУ Росгвардии, а затем другого. Известно, что оба силовика почувствовали впоследствии физическую боль, не повлекшую вреда здоровью.

Мужчина был задержан 28 января. Он признал свою вину только частично. Под арестом гражданин будет оставаться до 22 марта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что устроившего драку с ОМОНом в Москве арестовали на два месяца.

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