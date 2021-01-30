В Ленобласти коронавирус подхватили еще 219 человек

В Ленобласти коронавирус подхватили еще 219 человек
Всего с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировано 30 484 случая коронавируса. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

За минувшие сутки в Ленобласти коронавирус выявили у 219 местных жителей.

Об этом сообщили в субботу, 30 января, в Оперштабе по борьбе с вирусом. За прошедший день выписали 274 переболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировано 30 484 случаев коронавируса, выздоровели 27 616 пациентов, а 417 человек скончались.

С начала пандемии в России выявлено 331956 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9686 летальных исхода. Общее число тех, кто выздоровел составило 229049 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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